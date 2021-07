Olimpiadi, Lucilla Boari prima italiana di sempre in semifinale nella prova individuale di tiro con l’arco (Di venerdì 30 luglio 2021) Lucilla Boari è la prima italiana di sempre che riesce ad arrivare in semifinale nel torneo olimpico individuale dell’arco. La 24enne, alla sua seconda Olimpiade, ha battuto 6-2 la cinese Wu e affronterà la russa Elena Osipova nella semifinale delle 9 italiane. Boari comincia con due 10 e si prende i due punti del primo set, poi mette due 10 nella seconda e terza freccia della prima volée e vola sul 4-0. Wu si prende di misura il terzo set, ma Boari torna ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021)è ladiche riesce ad arrivare innel torneo olimpicodel. La 24enne, alla sua seconda Olimpiade, ha battuto 6-2 la cinese Wu e affronterà la russa Elena Osipovadelle 9 italiane.comincia con due 10 e si prende i due punti del primo set, poi mette due 10seconda e terza freccia dellavolée e vola sul 4-0. Wu si prende di misura il terzo set, matorna ...

