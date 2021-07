Olimpiadi | l' Italia dell' atletica leggera si riscopre multietnica | dal ‘texano’ Jacobs al ‘tunisino’ Zoghlami

Advertising

SkyTG24 : L'#Italia è medaglia d'oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio! È il primo oro nella storia del canottaggi… - rtl1025 : ?? Federica Cesarini e Valentina Rodini portano a casa la seconda medaglia d'oro per l'Italia di queste #Olimpiadi ??… - Gazzetta_it : Canottaggio femminile, secondo oro per l’Italia! Rodini-Cesarini da impazzire #Tokyo2020 - annalaurabar : RT @fanpage: Ciclismo italiano nel caos, il ct Cassani lascia #Tokyo2020 prima della fine delle gare. Una decisione clamorosa: https://t.c… - fanpage : Ciclismo italiano nel caos, il ct Cassani lascia #Tokyo2020 prima della fine delle gare. Una decisione clamorosa: -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Italia

La Repubblica

APPROFONDIMENTI LA REPLICA Spada- Francia, Fichera attacca l'arbitro L'ACCUSA Andrew, l'atleta Usa no - vax alleTOKYO Cassani, c.t. del ciclismo torna a casa Chi è Lucilla Boari La ...MEDAGLIERETOKYO 2020/ L'è in tredicesima posizione (oggi 30 luglio) ULTIMO MATCH DEI GIRONI Nicolai/Lupo - Kantor/Losiak, in diretta allo Shiokaze Park di Tokyo, è la partita di ...Trieste, 29 lug - Chiude a quasi 14,5 milioni di euro il tesoretto che l'assestamento di bilancio regionale assegna ai comparti Cultura e Sport, ai quali si aggiungono i fondi per i medesimi settori p ...Tarda ad arrivare la nuova ordinanza che prevede lo stop alle carrozze trainate dai cavalli nelle ore più calde della giornata. Il provvedimento del Comune - annunciato martedì dall'assessore ai Dirit ...