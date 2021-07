Olimpiadi | Jin Jong - oh contro Foroughi | ' Un terrorista ha vinto l' oro | assurdo'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Jin

SEUL (COREA DEL SUD) - "Come può un terrorista vincere l'oro alle Olimpiadi? È una cosa assurda e ridicola". Queste le dure accuse del tiratore coreano Jin Jong-oh, eliminato nelle qualificazioni a Tokyo, verso il vincitore dell'oro nella pistola 10 metri ad aria compressa, l'iraniano Javad Foroughi. Il 41enne iraniano, oro nella pistola ad aria compressa 10 metri, è nella bufera: fa parte del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica.