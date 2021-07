Olimpiadi, così un preservativo ha dato un bronzo all’Australia (Di venerdì 30 luglio 2021) Storia particolare che arriva dalle Olimpiadi: l’Australia vince un bronzo grazie ad una preservativo, il motivo Non si può arrivare alla finale olimpica e rinunciarci per un problema al proprio kayak. Jessica Fox, atleta australiana, deve aver pensato a questo quando, ottenuto il pass per l’atto conclusivo dello slalom K1, ha visto che la sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 luglio 2021) Storia particolare che arriva dalle: l’Australia vince ungrazie ad una, il motivo Non si può arrivare alla finale olimpica e rinunciarci per un problema al proprio kayak. Jessica Fox, atleta australiana, deve aver pensato a questo quando, ottenuto il pass per l’atto conclusivo dello slalom K1, ha visto che la sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

RobertoBurioni : Così come gli anti green pass boicotteranno i ristoranti dove non possono entrare, io ho deciso di boicottare la sq… - Eurosport_IT : DOMINIO AZZURRO: TURCHIA KO ???? Trionfo delle ragazze di Mazzanti per 3-1 (25-22 23-25 25-20 25-15) e punteggio pie… - SkyTG24 : 'Speravo nell'oro, di bissare Rio, è arrivato l'argento ma ho dato tutto ciò che avevo e sono contenta così' ha det… - __elisa________ : @SAMUELELONGO16 @lillygvr @francescacheeks @mafaldina88 che poi, non capisco perché in così tanti contate solo le o… - dunphythirdwall : @sarabrgrx ma anche solo QUALIFICARSI per le olimpiadi è un traguardo davvero importante, la gente non si rende con… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi così Doc batte Battiti, male Mandela. Giornata aurea per gli Azzurri e Rai2 - ... la seconda vittoria assoluta azzurra alle Olimpiadi. Sono arrivate ben quattro medaglie per l'... In una nottata e giornata così speciali, su Rai 2 le gare di 'Tokyo Live 2020' hanno inanellato il 19,2% ...

L'avventura è inziata: così Vittoria Panizzon Bologna, 30 luglio 2021 - Questa notte, alle 2,40 è ufficialmente cominciata l'avventura giapponese del completo italiano. La prima a scendere in rettangolo è stata l'esperta Vittoria Panizzon con ...

Olimpiadi, Tiro con l'arco: medaglia di bronzo per Lucilla Boari! Corriere dello Sport ... la seconda vittoria assoluta azzurra alle. Sono arrivate ben quattro medaglie per l'... In una nottata e giornataspeciali, su Rai 2 le gare di 'Tokyo Live 2020' hanno inanellato il 19,2% ...Bologna, 30 luglio 2021 - Questa notte, alle 2,40 è ufficialmente cominciata l'avventura giapponese del completo italiano. La prima a scendere in rettangolo è stata l'esperta Vittoria Panizzon con ...