Oggi il Csm si pronuncia sulla richiesta di trasferimento per Storari

(Di venerdì 30 luglio 2021) Nel pomeriggio comincerà l'udienza della sezione disciplinare Csm che dovrà esprimersidel Pg della Cassazione Salvi di trasferire in via cautelare dalla Procura di Milano il Pm ...

Nel pomeriggio comincerà l'udienza della sezione disciplinareche dovrà esprimersi sulla richiesta del Pg della Cassazione Salvi di trasferire in via cautelare dalla Procura di Milano il Pm Storari per la vicenda dei verbali dell'avvocato ...... perchè basta seguire lo scandalo Palamara e da lì arrivare a quello che sta accadendoalla ... Luca Palamara, esposto contro Davigo/ "non ascoltò miei testi scomodi. Su Amara?" E ancora sul ...30 luglio 2021Ancora a rischio processi per reati gravi, come disastri ambientali, bancarotte, omicidi colposi e incendi dolosi: dal Csm viene rinnovato l'allarme sui procedimenti ...Riforma della Giustizia ad una svolta. L’appello alla responsabilità alle forze di maggioranza del premier Draghi ha avuto il suo effetto. E’ arrivato ...