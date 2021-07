Oggi 30 luglio preghiamo San Pietro Crisologo, l’uomo dalle dolci parole (Di venerdì 30 luglio 2021) Vescovo di Ravenna e dottore della Chiesa, grazie al suo carisma attirò alla fede innumerevoli persone, anche le più lontane. Con la sua dottrina, istruì le folle con dolcezza e con la parola di Dio. Papa Benedetto XIII, l’ha proclamato dottore della Chiesa. È festeggiato il 30 luglio o il 4 dicembre. 30 luglio: Pietro L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 30 luglio 2021) Vescovo di Ravenna e dottore della Chiesa, grazie al suo carisma attirò alla fede innumerevoli persone, anche le più lontane. Con la sua dottrina, istruì le folle con dolcezza e con la parola di Dio. Papa Benedetto XIII, l’ha proclamato dottore della Chiesa. È festeggiato il 30o il 4 dicembre. 30L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

lifegate : Oggi è l’#overshootday, il giorno in cui l’umanità entra ufficialmente in debito con la Terra. Abbiamo già esaurito… - Mov5Stelle : Da oggi, 29 luglio, la specie umana comincia a indebitarsi nei confronti del Pianeta, nel senso che inizia a sottra… - myrtamerlino : La #Terra, OGGI 29 luglio, per la prima volta, esaurisce tutte le risorse previste per tutto il 2021. 1971: 21 di… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Tokyo: via all’atletica. E nel salto Tamberi conquista la finale - infoitsport : Olimpiadi di Tokyo 2021, gli italiani in gara oggi venerdì 30 luglio: Paltrinieri, Tamberi e Italvolley -