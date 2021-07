Nuovi ristori per la filiera del wedding, ma polemiche sul Green pass per bambini ai matrimoni (Di venerdì 30 luglio 2021) Buone notizie per il settore del wedding e della ristorazione collettiva: la legge di conversione del decreto Sostegni bis presenta infatti una novità interessante per tutta la filiera che potrà contare su uno specifico contributo a fondo perduto. Il provvedimento, che raccoglie le ultime istanze della Fipe, mette a disposizione 60 milioni di euro a sostegno del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e dell’horeca: tutti settori che, di fatto, sono stati tra i più colpiti durante l’emergenza sanitaria. A questa misura si aggiunge una contributo, sempre a fondo perduto, di 100 milioni specifico per la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 luglio 2021) Buone notizie per il settore dele della ristorazione collettiva: la legge di conversione del decreto Sostegni bis presenta infatti una novità interessante per tutta lache potrà contare su uno specifico contributo a fondo perduto. Il provvedimento, che raccoglie le ultime istanze della Fipe, mette a disposizione 60 milioni di euro a sostegno del, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e dell’horeca: tutti settori che, di fatto, sono stati tra i più colpiti durante l’emergenza sanitaria. A questa misura si aggiunge una contributo, sempre a fondo perduto, di 100 milioni specifico per la ...

MatteoF1989 : @StudioZerbin @Adnkronos Voi novax volete nuove chiusure per chiedere nuovi ristori? - picchina : RT @mpiacenonaver1: No ma questi di 'io apro 'poi se per colpa di dei mononeuronici come loro ci saranno nuovi lockdown mica vorranno aiuti… - Brizioful : RT @mpiacenonaver1: No ma questi di 'io apro 'poi se per colpa di dei mononeuronici come loro ci saranno nuovi lockdown mica vorranno aiuti… - 507172dd3828437 : RT @mpiacenonaver1: No ma questi di 'io apro 'poi se per colpa di dei mononeuronici come loro ci saranno nuovi lockdown mica vorranno aiuti… - PillaPaladini : RT @mpiacenonaver1: No ma questi di 'io apro 'poi se per colpa di dei mononeuronici come loro ci saranno nuovi lockdown mica vorranno aiuti… -