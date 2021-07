Nuova lettera minatoria indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda “Moscati” (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Più che turbato, sono molto amareggiato». Così il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, Renato Pizzuti, commenta la Nuova minaccia fattagli pervenire, anche stavolta, attraverso una lettera anonima. «Premesso che una minaccia di morte è comunque e sempre da condannare – continua il manager -, nel mio caso, per il ruolo professionale che ricopro, appare del tutto spropositata. Confido nelle indagini in corso per individuare il responsabile di questi vili gesti. Ma al di là di tutto e proprio perché so di aver agito ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Più che turbato, sono molto amareggiato». Così ilospedaliera “San Giuseppe” di Avellino, Renato Pizzuti, commenta laminaccia fattagli pervenire, anche stavolta, attraverso unaanonima. «Premesso che una minaccia di morte è comunque e sempre da condannare – continua il manager -, nel mio caso, per il ruolo professionale che ricopro, appare del tutto spropositata. Confido nelle indagini in corso per individuare il responsabile di questi vili gesti. Ma al di là di tutto e proprio perché so di aver agito ...

