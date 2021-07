Nuoto | risultati finali Olimpiadi 30 luglio Margherita Panziera delude ed è fuori nei 200 dorso

(Di venerdì 30 luglio 2021) Poche soddisfazioni in casa Italia nella mattinata giapponese dedicata alle semie alledelin piscina alledi Tokyo. Nell’Aquatics Centre, infatti, c’erano grandi attese per. L’azzurra si presentava ai nastri di partenza da seconda al mondo quest’anno, ma purtroppo il suo potenziale è rimasto del tutto inespresso., infatti, ha nuotato un tempo “sconfortante” di 2’09?54, di circa 4? più lento della prestazione migliore di quest’anno (2’05?56), valsa tra l’altro anche il nuovo record italiano. Una condizione ...

Advertising

OA_Sport : #NUOTO Margherita Panziera delude le attese e manca la Finale, Schoenmaker realizza il nuovo record del mondo dei 2… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #ElenaDiLiddo #FedericaPellegrini Nuoto, risultati batterie 29 luglio: Simona Quadarella si ris… - shalomroma : #Israele continua a mietere importanti risultati alle #Olimpiadi di #Tokyo2020:mentre la nuotatrice israeliana Aviv… - ViViCentro : Olimpiadi Tokyo 29 Luglio: oggi si assegnano altri 17 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribu… - OA_Sport : Simona Quadarella convince negli 800 stile, mentre Margherita Panziera non convince nei 200 dorso. Male gli azzurri… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto risultati

Il Sussidiario.net

Il programma del 30 luglio Il medagliere: Italia decima, Cina in vetta Idegli italiani ... ottavi di finale, quarti di finale, semifinali: Italia 03.30" Semifinali: 200 dorso ...All'Aquatics Centre ilazzurro registra il sesto posto in finale dei 100 stile di Alessandro Miressi. Nei 200 rana Francesca Fangio chiude la semifinale al 15esimo posto e manca la finale anche ...Poche soddisfazioni in casa Italia nella mattinata giapponese dedicata alle semifinali e alle Finali del nuoto in piscina alle Olimpiadi di Tokyo. Nell'Aquatics Centre, infatti, c'erano grandi attese ...I risultati delle gare di oggi, venerdì 30 luglio, e le medaglie degli atleti italiani che gareggiano alle Olimpiadi ...