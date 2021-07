Nuoto | Olimpiadi Tokyo | Margherita Panziera delude e niente Finale dei 200 dorso

(Di venerdì 30 luglio 2021) Notte fonda per. L’azzurra, presente nelle semifinali dei 200donne delle gare dialledi, ha deluso le attese. Lei, iscritta con il secondo miglior tempo dell’anno di 2’05?56 (record italiano), era tra quelle che cronometro alla mano potevano aspirare a posizioni decisamente importanti. L’azzurra, però, è completamente mancata da tutti i punti di vista. Il crollo nell’ultima vasca, nuotata in 34?11, è costata una clamorosa eliminazione e un pass non ottenuto all’atto conclusivo ampiamente alla sua portata. Il 2’09?54, quattro secondi più ...

Federica Pellegrini, e sto. La nostra Divina, oro olimpico a Pechino 2008, a pochi giorni dai 33 anni, che compirà il 5 agosto, si regala in anticipo la storia centrando la quinta ...
Notte fonda per Margherita Panziera. L'azzurra, presente nelle semifinali dei 200 dorso donne delle gare di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo, ha deluso le attese. Lei, iscritta con il secondo miglior tem ...