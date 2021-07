Nuoto, Margherita Panziera: nuova sconfitta nella testa. Dopo i Mondiali, le Olimpiadi (Di venerdì 30 luglio 2021) Ci risiamo e stavolta è molto peggio. Margherita Panziera è un talento purissimo del Nuoto italiano: fisico, classe, grandissime capacità di impostare la gara e di gestirla. Basta prendere gli ultimi due Europei, qualche finale di Campionato Italiano o del Settecolli per capire le potenzialità di questa atleta che deve convivere da tempo con i fantasmi dell’ansia da prestazione quando il contesto assume una grande importanza. A Gwangju nel 2019 ai Mondiali chiuse al quarto posto la finale quando tutti la davano come medaglia sicura, oggi addirittura ha fallito l’appuntamento della finale nella gara in cui, ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Ci risiamo e stavolta è molto peggio.è un talento purissimo delitaliano: fisico, classe, grandissime capacità di impostare la gara e di gestirla. Basta prendere gli ultimi due Europei, qualche finale di Campionato Italiano o del Settecolli per capire le potenzialità di questa atleta che deve convivere da tempo con i fantasmi dell’ansia da prestazione quando il contesto assume una grande importanza. A Gwangju nel 2019 aichiuse al quarto posto la finale quando tutti la davano come medaglia sicura, oggi addirittura ha fallito l’appuntamento della finalegara in cui, ...

