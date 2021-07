Nuoto, Margherita Panziera: “La condizione non c’è, il record italiano della 4×100 non è merito mio” (Di venerdì 30 luglio 2021) La staffetta 4×100 mista al femminile vola in finale con il quinto tempo. Il quartetto italiano passa alla gara per le medaglie con il nuovo record italiano (3’55”79) nonostante una Margherita Panziera irriconoscibile. L’azzurra ha chiuso la sua frazione d’apertura soltanto con il crono di 1’00”55 passando in quarta posizione. Le sue compagne hanno rimontato cogliendo il secondo posto in batteria dietro una non irresistibile Australia. “Diciamo che dal 100 di oggi si vede che la condizione non c’è. Posso dare solo il 100% e cercare di tirare fuori le energie rimaste”, ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) La staffettamista al femminile vola in finale con il quinto tempo. Il quartettopassa alla gara per le medaglie con il nuovo(3’55”79) nonostante unairriconoscibile. L’azzurra ha chiuso la sua frazione d’apertura soltanto con il crono di 1’00”55 passando in quarta posizione. Le sue compagne hanno rimontato cogliendo il secondo posto in batteria dietro una non irresistibile Australia. “Diciamo che dal 100 di oggi si vede che lanon c’è. Posso dare solo il 100% e cercare di tirare fuori le energie rimaste”, ...

