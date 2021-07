Nuoto | Lorenzo Zazzeri | “Le sensazioni in acqua sono state positive Domani dovrò migliorare me stesso”

(Di venerdì 30 luglio 2021) I 50 stile libero hanno aperto l’ultima sessione di batterie al Tokyo Aquatics Centre regalando scintille ad ogni turno. Tra gli uomini più veloci al mondo c’è stato anche un bravissimo, che si è qualificato per la semifinale del 50 stile libero con il nono tempo. Ricordiamo che, soltanto tre giorni fa, l’azzurro aveva conquistato il titolo di vice campione olimpico con la staffetta 4X100. Il 26enne di Firenze, sesto agli Europei di Budapest dov’è stato bronzo con la 4×100 sl, ha chiuso la prova odierna in 21”86, eguagliando così il primato personale. Il più veloce è lo statunitense e bicampione del mondo Caeleb Dressel, oro nei 100 e con ...

I 50 stile libero hanno aperto l'ultima sessione di batterie al Tokyo Aquatics Centre regalando scintille ad ogni turno. Tra gli uomini più veloci al mondo c'è stato anche un bravissimo Lorenzo Zazzeri infatti si è qualificato per la semifinale con il tempo di 21"86 che è il nono. Risultati nuoto Olimpiadi Tokyo 2020: la diretta live di Gregorio Paltrinieri, oggi 30 luglio. Ci saranno quattro finali senza azzurri, ma avremo emozioni.