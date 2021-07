Nozzetti: (Anm Palermo): “Preoccupati per l’impatto della riforma” (Di venerdì 30 luglio 2021) “La preoccupazione c’è”. Giovanna Nozzetti è la Presidente della sezione distrettuale dell’Associazione nazionale magistrati di Palermo. E non nasconde la sua apprensione per l’impatto che la riforma sulla improcedibilità potrebbe avere nel distretto palermitano. “Con il pericolo – dice in una intervista all’Adnkronos – che si possa creare anche un divario notevole tra distretti giudiziari con risultati migliori, in cui magari l’effetto della riforma sarà limitato. E situazioni come quella rappresentata dalla collega di Napoli in cui gli effetti saranno, appunto, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) “La preoccupazione c’è”. Giovannaè la Presidentesezione distrettuale dell’Associazione nazionale magistrati di. E non nasconde la sua apprensione perche lasulla improcedibilità potrebbe avere nel distretto palermitano. “Con il pericolo – dice in una intervista all’Adnkronos – che si possa creare anche un divario notevole tra distretti giudiziari con risultati migliori, in cui magari l’effettosarà limitato. E situazioni come quella rappresentata dalla collega di Napoli in cui gli effetti saranno, appunto, ...

Advertising

italiaserait : Nozzetti: (Anm Palermo): “Preoccupati per l’impatto della riforma” - TV7Benevento : Nozzetti: (Anm Palermo): 'Preoccupati per l'impatto della riforma'... - fisco24_info : Nozzetti: (Anm Palermo): 'Preoccupati per l'impatto della riforma': 'La preoccupazione c'è'. Giovanna Nozzetti è la… - StraNotizie : Nozzetti: (Anm Palermo): 'Preoccupati per l'impatto della riforma' -