Notizia Bomba: J-Lo e Ben Affleck sbarcano a Napoli. Ecco dove si trovano ora (Di venerdì 30 luglio 2021) Lo yacht “Valerie” che ha ospitato la cantante e attrice Jennifer Lopez e l'attore e produttore Ben Affleck, nel clamoroso flashback che sta facendo impazzire i giornali di gossip quest'estate, è a Napoli. Secondo Fanpage.it, dopo Capri e Anacapri e una visita a Positano, questa mattina il grande battello da 110 milioni di euro è partito verso la città partenopea e dalle 10 di questa mattina è ormeggiato nello specchio d'acqua del Golfo di Napoli, chiusa tra il promontorio di Posillipo e Castel dell'Ovo, presso il Lungomare di via Caracciolo e la spiaggia pubblica napoletana, il cosiddetto ¨lido Mappatella¨. C'è ovviamente la massima ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 30 luglio 2021) Lo yacht “Valerie” che ha ospitato la cantante e attrice Jennifer Lopez e l'attore e produttore Ben, nel clamoroso flashback che sta facendo impazzire i giornali di gossip quest'estate, è a. Secondo Fanpage.it, dopo Capri e Anacapri e una visita a Positano, questa mattina il grande battello da 110 milioni di euro è partito verso la città partenopea e dalle 10 di questa mattina è ormeggiato nello specchio d'acqua del Golfo di, chiusa tra il promontorio di Posillipo e Castel dell'Ovo, presso il Lungomare di via Caracciolo e la spiaggia pubblica napoletana, il cosiddetto ¨lido Mappatella¨. C'è ovviamente la massima ...

