(Di venerdì 30 luglio 2021) “di” per preparare “un attacco preventivo” contro il suo Paese. Il leaderno Kim Jong-un definisce così le prossime manovre congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, con cui pure di recente è stata avviata la distensione con la ripresa dei canali di comunicazione diretti. I mediani riferiscono che Kim ha condannato con forze le esercitazioni in un incontro con i vertici militari del ‘regno eremita’, accusando le “forze ostili” di intensificare “frenetiche e continuediper rafforzare le loro capacità con l’obiettivo di un attacco preventivo ...

Nordcorea, Kim: 'Da Usa e Sudcorea prove di guerra': Per preparare 'un attacco preventivo' contro il suo Paese…

La linea, creata nel 2018 dopo una serie di summit trae il presidente sudcoreano Moon Jae - in, era stata interrotta dallacome ritorsione per il continuo lancio dal Sud nel proprio ...Inoltre,tuttora partecipa e dirige riunioni 'che durano ore' né si notano irregolarità nel suo modo di camminare. Secondo l'intelligence sudcoreanaavrebbe perso fino a venti chilogrammi.“Prove di guerra” per preparare “un attacco preventivo” contro il suo Paese. Il leader nordcoreano Kim Jong-un definisce così le prossime manovre congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, con cui pur ...L'assenza della Corea del Nord ai Giochi di Tokyo era stata annunciata in primavera. Decisione sofferta ma necessaria?