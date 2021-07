Non solo la borsetta Gucci da 2mila euro, Damiano dei Maneskin beccato a Roma così: fan sconvolte | Guarda (Di venerdì 30 luglio 2021) Sulla cresta dell'onda, sulla bocca di tutti, in cima alle classifiche mondiali. Si parla dei Maneskin e, nel dettaglio, del leader e frontman, Damiano David. Ma, in questo caso, non se ne parla per la sua musica. Ma per una questione di stile, di outfit. Già, perché Damiano aveva conquistato il pubblico e le fan con un look "bob spettinato", insomma con i capelli lunghi. Ma, ora, ci ha dato un taglio. Ed è stato pizzicato in giro così come potete vederlo nella fotografia qui sotto: rasatura laterale e frangetta, look di cui avevamo avuto una anticipazione nel video di I want to be your slave, il brano dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Sulla cresta dell'onda, sulla bocca di tutti, in cima alle classifiche mondiali. Si parla deie, nel dettaglio, del leader e frontman,David. Ma, in questo caso, non se ne parla per la sua musica. Ma per una questione di stile, di outfit. Già, perchéaveva conquistato il pubblico e le fan con un look "bob spettinato", insomma con i capelli lunghi. Ma, ora, ci ha dato un taglio. Ed è stato pizzicato in girocome potete vederlo nella fotografia qui sotto: rasatura laterale e frangetta, look di cui avevamo avuto una anticipazione nel video di I want to be your slave, il brano dei ...

Advertising

beppe_grillo : Gli incendi in #Sardegna sono solo l’ultimo caso di un fenomeno in crescita, non solo in Italia. Abbiamo un urgente… - AngeloSantoro : Venerdì mio figlio 15enne farà la seconda dose di Pfizer. Spero che i sindacati della scuola non siano così codardi… - lorepregliasco : Il 'Paese reale' non solo non è no-vax, ma... si è già vaccinato. A fronte di qualche centinaio di persone che va… - luies86 : @RodGagliardi @AndBand7 Beh il fit wade lebron non è andato male se non sbaglio, magari westbrook lebron facessero anche solo la metà - TOMMYTZ_ : Raga non ci credo. Alba mi ha bloccata????eppure vi GIURO che non ho scritto nulla di offensivo. Ho solo scritto che… -