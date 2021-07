"Non risponde al telefono". Botto di contagi tra le star del cinema, caos in Sardegna: la situazione sfugge di mano? (Di venerdì 30 luglio 2021) Il focolaio vip, un clamoroso Botto e filotto di contagi da coronavirus tra le star del cinema. Una vicenda di cui dà conto Repubblica, una storia che arriva dalla Sardegna, dove - assicura il quotidiano - "nel mirino degli esperti delle Asl ci sono da qualche giorno i festival e le cene, i red carpet e i round table con la stampa. In particolare uno". Nel mirino, in particolare, una festa che si è tenuta al resort Forte Village di Cagliari, 50 ettari di vegetazione che si affacciano sulle meravigliose sabbie bianche di Santa Margherita di Pula. In questo contesto, dal 21 al 25 luglio, si è infatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Il focolaio vip, un clamorosoe filotto dida coronavirus tra ledel. Una vicenda di cui dà conto Repubblica, una storia che arriva dalla, dove - assicura il quotidiano - "nel mirino degli esperti delle Asl ci sono da qualche giorno i festival e le cene, i red carpet e i round table con la stampa. In particolare uno". Nel mirino, in particolare, una festa che si è tenuta al resort Forte Village di Cagliari, 50 ettari di vegetazione che si affacciano sulle meravigliose sabbie bianche di Santa Margherita di Pula. In questo contesto, dal 21 al 25 luglio, si è infatti ...

Advertising

ciropellegrino : Allora, @Karm3nB non risponde e mi ha bloccato. Ieri ha scritto una cosa gravissima su un fatto di cronaca (#Capri)… - nnorthstardust : mia madre fa la scazzata da ieri e non mi risponde manco piú ai messaggi che manco i bambini, siamo a mille km di d… - VTrend_it : Assotir risponde al presidente Giani: 'Se la Fi-Pi-Li versa nelle condizioni che tutti conosciamo, certo sul banco… - MartinaBiassoni : sto cercando di chiamare due diverse ats provinciali: la prima (Monza) non risponde da tre giorni, la seconda (San… - PasqualeVacca12 : RT @SilviaTeresa14: La coerenza di un collega vaccinato: tempo fa mi tira fuori il pippone sul credere nella scienza, il senso civico e bl… -

Ultime Notizie dalla rete : Non risponde Grande Fratello Vip, Francesco Oppini risponde a Tommaso Zorzi: ''Lo trovo surreale'' Insomma, con tutte queste premesse, i fan non si sarebbero mai aspettati di vedere l' amicizia tra Zorzi e Oppini al capolinea , dopo pochissimi mesi dalla fine del programma. Sembrerebbe che Tommaso ...

Inter, Lukaku verso il no al Chelsea: i motivi Commenta per primo Londra chiama, Lukaku non risponde. Secondo la Gazzetta dello Sport , l'attaccante belga dell'Inter è orientato a rifiutare l'offerta del Chelsea da 15 milioni di euro netti all'anno per quattro motivi: non si è lasciato ...

Caos alla Metro, l’assessore Bove risponde: "Non decidetevi all’ultimo momento" LA NAZIONE Black Widow, Disney risponde alla causa di Scarlett Johansson:"Triste e dolorosa" Disney risponde ufficialmente alla decisione di Scarlett Johansson di aprire un contenzioso legale per il passaggio in streaming di Black Widow.

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini risponde a Tommaso Zorzi: ''Lo trovo surreale'' I fan del Grande Fratello Vip non avrebbero mai potuto prevedere un epilogo peggiore per il rapporto d’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Scoperto che il figlio di Alba Parietti si è lasci ...

Insomma, con tutte queste premesse, i fansi sarebbero mai aspettati di vedere l' amicizia tra Zorzi e Oppini al capolinea , dopo pochissimi mesi dalla fine del programma. Sembrerebbe che Tommaso ...Commenta per primo Londra chiama, Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport , l'attaccante belga dell'Inter è orientato a rifiutare l'offerta del Chelsea da 15 milioni di euro netti all'anno per quattro motivi:si è lasciato ...Disney risponde ufficialmente alla decisione di Scarlett Johansson di aprire un contenzioso legale per il passaggio in streaming di Black Widow.I fan del Grande Fratello Vip non avrebbero mai potuto prevedere un epilogo peggiore per il rapporto d’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Scoperto che il figlio di Alba Parietti si è lasci ...