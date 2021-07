Nokia crea il telefono indistruttibile e lo fa prendere a calci da Roberto Carlos per dimostrarlo – VIDEO

(Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo l’annuncio dell’uscita sul mercato del suo nuovo smartphone XR20,“dimostra” la sua indistruttibilità pubblicando unin cui, ex stella del Real Madrid con un passato nel campionato italiano all’Inter, lo prende a pallonate. Letteralmente.(Adobe Stock)Nelinfatti si vedeCarlo, insieme alla freestyler Lisa Zimouche, maltrattare a suon di(a un pallone) il “povero”XR20, che viene pallonato,ato, buttato addirittura in acqua, uscendone in perfette ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nokia crea

Computer Magazine

... poter usare magari un Motorola (successe, fu un tragico errore), un, un Blackberry (all'... Abbiamo addirittura creato una finzione giuridica, chela 'personalità giuridica', cioè riconosce ...... Accedi a My Maps con il tuo account Google; Clicca su 'una nuova mappa '; Seleziona ' Mappa ... La versione rinnovata di Here Maps (oMaps) debuttò in via ufficiale nel 2013 su Windows Phone,...HMD Global annuncia il nuovo Nokia XR20, che resiste persino alle pallonate di Roberto Carlos e ha caratteristiche davvero interessanti. E non solo ...I telefoni “rugged” appartengono ad una categoria di nicchia, destinata principalmente agli appassionati di sport estremi e ai lavoratori manuali. Nokia XR2: prezzo e dettagli. HMD Global ha affermato ...