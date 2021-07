“No a nuovi balzelli sulla casa | l’Italia non ascolti l’Europa” Appello a Draghi di Federproprietà

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 luglio 2021) Una non seguire i “consigli” europei contenuti nelle “Country Recommendations” inviate dalla Commissione Ue alnell’ambito delle linee del Recovery Plan, ma ad attenersi alle conclusioni del Parlamento italiano, viene rivolto daal governoin vista del varo della legge delegariforma del fisco. “I riferimenti alla riforma dei valori catastali non aggiornati e alla revisione delle agevolazioni fiscali – dichiara Riccardo Pedrizzi, vicepresidente di– contenuti nelle raccomandazioni della Ue sono penalizzanti per il settore ...