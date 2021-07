Netflix: le nuove uscite di agosto 2021 (Di venerdì 30 luglio 2021) Nel mese di agosto il catalogo Netflix si arricchisce di nuovi titoli, tra film e serie tv originali e non. Tra le nuove uscite più attese troviamo The Kissing Booth 3, Sweet Girl, la seconda stagione di Control Z, il debutto di La direttrice e la quarta parte di La famiglia McKellen. Scopriamo insieme quali sono le nuove uscite del prossimo mese. Anche per il mese di agosto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 30 luglio 2021) Nel mese diil catalogosi arricchisce di nuovi titoli, tra film e serie tv originali e non. Tra lepiù attese troviamo The Kissing Booth 3, Sweet Girl, la seconda stagione di Control Z, il debutto di La direttrice e la quarta parte di La famiglia McKellen. Scopriamo insieme quali sono ledel prossimo mese. Anche per il mese diArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

SimonaCroisette : RT @telesimo: Ad #agosto su #Netflix arrivano le nuove #serietv #TheChair - La direttrice, con Sandra Oh e Jay Duplass, #HitandRun e #Clic… - _IWishNiall_ : ho guardato le nuove uscite di agosto di netflix e non che io aspettassi qualcosa ma che merda posso dirlo - telesimo : Ad #agosto su #Netflix arrivano le nuove #serietv #TheChair - La direttrice, con Sandra Oh e Jay Duplass,… - swagedvin : netflix porco dio cane bastardo ladro la vuoi rinnovare young royals io voglio nuove foto voglio le foto dai bts de… - __APEREGINA : La lentezza di netflix nel mettere in elenco nuove stagioni di keeping up with the Kardashian’s è allucinante, siam… -