Nessuna offerta per Zaccagni: si fa avanti una clamorosa ipotesi (Di venerdì 30 luglio 2021) Da un praticamente certo trasferimento al Napoli al rinnovo con il Verona. Il futuro di Mattia Zaccagni sembrava già scritto a gennaio, quando il Napoli aveva trovato l'accordo economico con il Verona per il passaggio del trequartista in azzurro per giugno. L'arrivo di Luciano Spalletti e le incertezze del giocatore hanno bloccato la trattativa e ora il suo futuro è incerto. Zaccagni, oltre al Napoli, è seguito anche da Milan, Fiorentina e Atalanta, ma Nessuna di queste squadre ha fatto passi in avanti. Solo sondaggi e Nessuna offerta ufficiale, secondo quanto riporta il Corriere di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 30 luglio 2021) Da un praticamente certo trasferimento al Napoli al rinnovo con il Verona. Il futuro di Mattiasembrava già scritto a gennaio, quando il Napoli aveva trovato l'accordo economico con il Verona per il passaggio del trequartista in azzurro per giugno. L'arrivo di Luciano Spalletti e le incertezze del giocatore hanno bloccato la trattativa e ora il suo futuro è incerto., oltre al Napoli, è seguito anche da Milan, Fiorentina e Atalanta, madi queste squadre ha fatto passi in. Solo sondaggi eufficiale, secondo quanto riporta il Corriere di ...

Advertising

gilnar76 : Nessuna offerta per Zaccagni: si fa avanti una clamorosa ipotesi #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : Nessuna offerta per Zaccagni: si fa avanti una clamorosa ipotesi - AConan_Doyle : @SaverioTolomeo @Giusepp00699032 @DiMarzio @juventusfc @SassuoloUS @SkySport @DeBruyneKev Buonasera Non esiste ness… - CalcioNapoli24 : - GaiaTinuviel : @TIM_Official @TIM4UGiulia @TIM4UStefano @TIM4UAlessio Ieri mi si sarebbe dovuta rinnovare l’offerta,solo che mi so… -