Nella carceri italiane violenza e torture non sono gli unici problemi

(Di venerdì 30 luglio 2021) Detenuto nel carcere di Regina Coeli a Roma. (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)di massa enonle sole emergenza da affrontare nelle. Il tasso di “affollamento reale” del sistema penitenziario italiano ha raggiunto il 113% a giugno 2021, con 53.637 persone a occupare i circa 47mila posti effettivamente disponibili e, nel 2020, il tasso di suicidi tra i detenuti ha raggiunto il numero più alto degli ultimi anni. Dopo le sconvolgenti immagini dei massacri avvenuti nell’istituto di Santa Maria Capua Vetere, l’associazione Antigone per la tutela dei diritti e delle ...

Wired.it

Mostra 'Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere/......ogni 10mila detenuti - afferma Antigone - procede di pari passo con le somministrazioni...interruzioni in quasi tutti gli istituti penitenziari (nel 94% del totale) e nel 60% dellele ...PAVIA «Non ha collaborato con la giustizia e non ha dato alcun segno di pentimento, né chiesto scusa alle vittime». Nessuna attenuante, quindi, secondo il pm Andrea Zanoncelli, ...