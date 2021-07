Nel parco come in pista: autovelox sperimentali per stoppare le corse di auto e moto sul San Bartolo (Di venerdì 30 luglio 2021) PESARO - Stop a moto e auto, che sfrecciano a tutta velocità sui tornanti della strada Panoramica da Pesaro a Gabicce , con un'attenzione in più rivolta ai residenti e a quanti salgono sul San Bartolo ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 30 luglio 2021) PESARO - Stop a, che sfrecciano a tutta velocità sui tornanti della strada Panoramica da Pesaro a Gabicce , con un'attenzione in più rivolta ai residenti e a quanti salgono sul San...

Advertising

_Carabinieri_ : Due vetuste foreste gestite dai #Carabinieri Forestali inserite dall'Unesco tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità:… - enpaonlus : 12 coniglietti abbandonati nel parco, l'Enpa: 'Non abbiamo più spazi per ospitarli. Adottateli' - regionetoscana : #AccadeinToscana Istituito con un decreto del #22luglio 1996, il Parco Nazionale #ArcipelagoToscano compie oggi 25… - AuroraImmacola1 : RT @ciroizzo3: E' stata attribuita a Poppea Sabina, seconda moglie dell'imperatore Nerone, per la presenza di un'iscrizione dipinta su di u… - LivornoPress : Al via il Castiglioncello Festival nel parco del castello Pasquini -