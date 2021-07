Napoli | Terna avvia demolizione tralicci della linea elettrica Castelluccia – San Sebastiano

(Di venerdì 30 luglio 2021), (Adnkronos) – Iniziati oggi, nel quartiere Ponticelli di, i lavori diper ladi un tratto dell’elettrodotto aereo a 220 kV– San. Le attività, che dovrebbero durare circa 2 settimane, interesseranno nei prossimi giorni anche i Comuni di Cercola e Sanal Vesuvio e consentiranno di liberare 5 ettari di territorio in zone fortemente antropizzate grazie alla rimozione di 2 Km di linee aeree e 6(). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Iniziati oggi, nel quartiere Ponticelli di Napoli, i lavori di Terna per la demolizione di un tratto dell'elettrodotto aereo a 220 kV Castelluccia – San Sebastiano. Le attività, che dovrebbero durare circa 2 settimane, interesseranno nei prossimi giorni anche i Comuni di Cercola e San Sebastiano al Vesuvio e consentiranno di liberare 5 ettari di territorio in zone fortemente antropizzate grazie alla rimozione di 2 Km di linee aeree e 6 tralicci.