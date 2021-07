Napoli, senti Venerato: “Insigne potrebbe trovare un accordo alla Higuain” (Di venerdì 30 luglio 2021) Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di calciomercato, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Oggetto delle sue dichiarazioni è stato soprattutto il caso Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole. “Non mi risulta alcun incontro oggi tra l’agente di Insigne ed il Napoli a Castel Volturno. Pisacane è lì per i suoi altri assistiti. Vanno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Ciro, giornalista RAI ed esperto di calciomercato, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Oggetto delle sue dichiarazioni è stato soprattutto il caso Lorenzo. Ecco le sue parole. “Non mi risulta alcun incontro oggi tra l’agente died ila Castel Volturno. Pisacane è lì per i suoi altri assistiti. Vanno L'articolo

Advertising

michelaa60 : @Sonia08357956 @Rosy72mex @Lae97840637 @stellaakira1 @Irisy88741043 @RosalbaRosa61 @MariaDAmbra10 @cristinascat10… - mariucc0 : Se venisse in prestito al napoli forse e anche meglio no ? Ti giochi l europa league , torno a madrid e spacchit ut… - ceccoindaclub : senti ciao ma è vera la voce che gira su di te cioè dimmi se è vero eh volevo sape insomma si volevo sapere se è ve… - luckyspallett1 : @Andrea842631710 Nn senti già puzza di un Alvino gaudente 'mai visto Ghoulam così in forma. Riflessioni in corso in casa Napoli' - Giosue38964236 : @enzomnapoli Senti Enzo lo sai Gintoli quanti ne ha sbagliati di aquisti..però penso che abbiamo il diritto di dirl… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti Intervista - NICCOLÒ FABI: Il mio concerto è un'isola felice ...concerti programmati nello scorso 2020 sono stati riproposti con un anno di ritardo (a parte Napoli)... Che tipo di concerto proponi? E tu sul palco come ti senti? i saranno delle canzoni più facili da ...

Un bel libro da mettere in valigia? Qui lo trovi Leggendo senti tutto il suo dolore. 7 di 7 - IL ROMANZO D'ESORDIO Il bacio di Brianna di Gennaro ... Un racconto del suo vissuto tra Napoli, Milano e Tel Aviv con una scrittura che si insinua nelle ...

Napoli, senti Venerato: "Tutino potrebbe restare, Mario Rui verso la Turchia" DailyNews 24 Napoli, senti Venerato: “Insigne potrebbe trovare un accordo alla Higuain” Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di calciomercato, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Oggetto delle sue ...

Lutto per Angela Carini: morto Giuseppe Carini, padre della campionessa di boxe A pochi giorni dal rientro dalle Olimpiadi di Tokyo, la campionessa di boxe Angela Carini sta vivendo un grave lutto per la morte del padre Giuseppe.

...concerti programmati nello scorso 2020 sono stati riproposti con un anno di ritardo (a parte)... Che tipo di concerto proponi? E tu sul palco come ti? i saranno delle canzoni più facili da ...Leggendotutto il suo dolore. 7 di 7 - IL ROMANZO D'ESORDIO Il bacio di Brianna di Gennaro ... Un racconto del suo vissuto tra, Milano e Tel Aviv con una scrittura che si insinua nelle ...Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di calciomercato, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Oggetto delle sue ...A pochi giorni dal rientro dalle Olimpiadi di Tokyo, la campionessa di boxe Angela Carini sta vivendo un grave lutto per la morte del padre Giuseppe.