Napoli, la sfida contro il Bayern può schiarire le idee a Spalletti (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La marcia di avvicinamento al campionato del Napoli di Luciano Spalletti passa per l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Gli azzurri domani pomeriggio saranno impegnati in un test di grande prestigio contro i campioni di Germania in carica del Bayern. Si tratta di un appuntamento dal quale il nuovo tecnico del Napoli cercherà di trarre spunti di interesse soprattutto in relazione ad alcuni giocatori sul cui futuro non è ancora arrivato ad una decisione definitiva. Mancano ancora i nazionali (al momento è disponibile il solo Zielinski tra coloro i quali ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La marcia di avvicinamento al campionato deldi Lucianopassa per l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Gli azzurri domani pomeriggio saranno impegnati in un test di grande prestigioi campioni di Germania in carica del. Si tratta di un appuntamento dal quale il nuovo tecnico delcercherà di trarre spunti di interesse soprattutto in relazione ad alcuni giocatori sul cui futuro non è ancora arrivato ad una decisione definitiva. Mancano ancora i nazionali (al momento è disponibile il solo Zielinski tra coloro i quali ...

