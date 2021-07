Napoli – Emerson Palmieri, l’agente Pini Zahavi a lavoro con il Chelsea: Le ultime (Di venerdì 30 luglio 2021) Emerson Palmieri – Napoli, la trattativa non è ancora tramontata, l’agente dell’italo brasiliano lavora per convincere il Chelsea. La trattativa è complessa a causa dell’alto ingaggio (sopra i 4 milioni netti) e anche il contratto in scadenza tra un anno. Secondo la Gazzetta dello Sport, in aiuto al Napoli arriva la diplomazia sotterranea di Pini Zahavi (intermediario del club inglese e anche procuratore del campione d’Europa). l’agente sta provando a smussare gli angoli: ci vorrà tempo e sangue freddo. De Laurentiis sta seguendo la ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 30 luglio 2021), la trattativa non è ancora tramontata,dell’italo brasiliano lavora per convincere il. La trattativa è complessa a causa dell’alto ingaggio (sopra i 4 milioni netti) e anche il contratto in scadenza tra un anno. Secondo la Gazzetta dello Sport, in aiuto alarriva la diplomazia sotterranea di(intermediario del club inglese e anche procuratore del campione d’Europa).sta provando a smussare gli angoli: ci vorrà tempo e sangue freddo. De Laurentiis sta seguendo la ...

