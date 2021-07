Nada, Francesco Bianconi e Van De Sfroos sono i primi protagonisti del festival ‘PeM! Parole e Musica in Monferrato’ (Di venerdì 30 luglio 2021) Nada (foto di Claudia Pajewski)MILANO – sono Nada, Francesco Bianconi e Davide Van De Sfroos i primi ospiti dell’edizione 2021 di “PeM festival! Parole e Musica in Monferrato”, la rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni che dal 22 agosto alla fine di settembre toccherà i comuni di San Salvatore, Lu-Cuccaro, Balzola, Valenza e Mirabello. Il programma ospiterà anche una serata dedicata a Ezio Bosso e vari altri appuntamenti in via di definizione con nomi importanti della Musica e della società ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 luglio 2021)(foto di Claudia Pajewski)MILANO –e Davide Van Deospiti dell’edizione 2021 di “PeMin Monferrato”, la rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni che dal 22 agosto alla fine di settembre toccherà i comuni di San Salvatore, Lu-Cuccaro, Balzola, Valenza e Mirabello. Il programma ospiterà anche una serata dedicata a Ezio Bosso e vari altri appuntamenti in via di definizione con nomi importanti dellae della società ...

