Musica sotto choc, il cantante è appena morto per un attacco di cuore (Di venerdì 30 luglio 2021) L'iconico cantante dominicano leggenda del merengue Johnny Ventura è morto per un attacco di cuore all'età di 81 anni. #FOTO A FINE ARTICOLO Secondo un rapporto medico, Ventura ha avuto un malore ieri mentre pranzava nella città settentrionale di Santiago de los Caballeros nella Republica Dominicana. Trasportato nella Clinica Unión Médica del Norte, nella provincia di Santiago, a nord della capitale Santo Domingo, non ha risposto ai tentativi di rianimazione. Ventura, la cui carriera è durata sei decenni, è diventato famoso dopo aver formato un'orchestra di merengue e salsa chiamata "El Combo Show", racconta la ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 30 luglio 2021) L'iconicodominicano leggenda del merengue Johnny Ventura èper undiall'età di 81 anni. #FOTO A FINE ARTICOLO Secondo un rapporto medico, Ventura ha avuto un malore ieri mentre pranzava nella città settentrionale di Santiago de los Caballeros nella Republica Dominicana. Trasportato nella Clinica Unión Médica del Norte, nella provincia di Santiago, a nord della capitale Santo Domingo, non ha risposto ai tentativi di rianimazione. Ventura, la cui carriera è durata sei decenni, è diventato famoso dopo aver formato un'orchestra di merengue e salsa chiamata "El Combo Show", racconta la ...

