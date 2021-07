Museo Egizio di Torino chiede Green Pass per l'ingresso. Insulti sui social: "Dovete chiudere!" (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ bastata una comunicazione sui social per scatenare l’ira degli utenti. Il Museo Egizio, infatti, all’indomani dell’introduzione del Green Pass, ha prontamente allertato i visitatori che ”In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (DPCM del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass corredato da un valido documento di identità per accedere al Museo Egizio”. Un’iniziativa che non è piaciuta a tantissimi che hanno riversato tutto il loro livore e la loro rabbia contro una ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ bastata una comunicazione suiper scatenare l’ira degli utenti. Il, infatti, all’indomani dell’introduzione del, ha prontamente allertato i visitatori che ”In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (DPCM del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 è obbligatorio che i visitatori esibiscano ilcorredato da un valido documento di identità per accedere al”. Un’iniziativa che non è piaciuta a tantissimi che hanno riversato tutto il loro livore e la loro rabbia contro una ...

cinzia_lappi : @foresta233 Noooooo A parte che l'ignoranza non ha prerogativa anagrafica. Ma un torinese che non ha visto il museo… - annamarone : RT @Bea_Mary84: Il Museo Egizio di Torino ha comunicato sui propri social che dal 6 Agosto per poterlo visitare sarà necessario il Green Pa… - Lucacec71 : RT @foresta233: Insulti sui social al Museo Egizio per la richiesta del Green Pass: «Vergogna, potete chiudere per sempre'. Intervistati un… - EmilioMoravec : RT @foresta233: Insulti sui social al Museo Egizio per la richiesta del Green Pass: «Vergogna, potete chiudere per sempre'. Intervistati un… - Lucywillkillyou : RT @AntalJonathan: Il museo Egizio di Torino sta subendo attacchi sui social perché richiede l' accesso con #greenpass. I fini intellett… -