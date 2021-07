**Mps: stress test coerente con Capital Plan ma non considera interventi decisi** (Di venerdì 30 luglio 2021) Siena, 30 lug.(Adnkronos) – I risultati di Mps nello stress test 2021 condotto dall’Eba “sono coerenti con il Capital Plan inviato alla Banca Centrale Europea” il 29 gennaio scorso, un documento che “prevede un’operazione di rafforzamento patrimoniale di 2,5 miliardi di euro” sulla quale la Banca ha inviato alla BCE “una possibile tempistica che prevede l’emissione delle nuove azioni entro marzo/aprile 2022, specificando che, allo stato, l’eventuale operazione di aumento di Capitale “rappresenta un’opzione subordinata rispetto al perseguimento della ‘soluzione strutturale'”. Lo scrive l’istituto senese ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021) Siena, 30 lug.(Adnkronos) – I risultati di Mps nello2021 condotto dall’Eba “sono coerenti con ilinviato alla Banca Centrale Europea” il 29 gennaio scorso, un documento che “prevede un’operazione di rafforzamento patrimoniale di 2,5 miliardi di euro” sulla quale la Banca ha inviato alla BCE “una possibile tempistica che prevede l’emissione delle nuove azioni entro marzo/aprile 2022, specificando che, allo stato, l’eventuale operazione di aumento die “rappresenta un’opzione subordinata rispetto al perseguimento della ‘soluzione strutturale'”. Lo scrive l’istituto senese ...

