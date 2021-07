Mourinho: “Roma è storia, potere e passione. I tifosi sono super” (Di venerdì 30 luglio 2021) Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha parlato sul canale Youtube del club giallorosso rispondendo ad alcune domande dei tifosi. Queste le sue parole: “I tifosi della Roma sono i miei tifosi, sono super, l’Olimpico è fantastico. Città? storia, potere e passione. Setubal? Casa è l’unica parola con cui posso descriverla. sono un cittadino del mondo, ma Setubal è casa”. Tre piatti italiani preferiti?“Potrei dirne trenta. Anche quando ero a Londra, i miei ristoranti ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Il tecnico della, José, ha parlato sul canale Youtube del club giallorosso rispondendo ad alcune domande dei. Queste le sue parole: “Idellai miei, l’Olimpico è fantastico. Città?. Setubal? Casa è l’unica parola con cui posso descriverla.un cittadino del mondo, ma Setubal è casa”. Tre piatti italiani preferiti?“Potrei dirne trenta. Anche quando ero a Londra, i miei ristoranti ...

