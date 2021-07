Mourinho risponde ai tifosi: «Daje Roma, sto imparando il dialetto» (Di venerdì 30 luglio 2021) Jose Mourinho si esprime anche in dialetto Romano: ecco le parole del tecnico della Roma anche sul ambente giallorosso Jose Mourinho ha risposto alle domande dei tifosi sul canale Youtube della Roma: «Roma? Storia, potere e passione. Stadio Olimpico fantastico. I tifosi della Roma? Sono i miei tifosi». 3 PIATTI PREFERITI – «Potrei dirne 30. Anche quando vivevo a Londra i miei ristoranti italiani erano quelli italiani. Potrei dire: piccata al limone, ravioli al pomodoro e tanti altri ancora. Amo il cibo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Josesi esprime anche inno: ecco le parole del tecnico dellaanche sul ambente giallorosso Joseha risposto alle domande deisul canale Youtube della: «? Storia, potere e passione. Stadio Olimpico fantastico. Idella? Sono i miei». 3 PIATTI PREFERITI – «Potrei dirne 30. Anche quando vivevo a Londra i miei ristoranti italiani erano quelli italiani. Potrei dire: piccata al limone, ravioli al pomodoro e tanti altri ancora. Amo il cibo ...

Advertising

ProfeLagrotta : Mourinho risponde al canale giallorosso. «Roma, storia, potere e passione» - IlmsgitSport : #mourinho risponde al canale giallorosso. «#roma, storia, potere e passione» - ilmessaggeroit : #mourinho risponde al canale giallorosso. «#roma, storia, potere e passione» - VoceGiallorossa : ?? Mourinho risponde a 10 domande: 'I tifosi della @OfficialASRoma? I miei tifosi' #ASRoma #Mourinho - sportli26181512 : Roma, Florenzi non va in Portogallo: Mourinho lo chiama, per la società è in uscita. E l'Inter...: Mourinho chiama,… -