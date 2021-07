Motorola lancia la nuova famiglia di smartphone Edge 20 con 5G | in tre fantastiche versioni

(Di venerdì 30 luglio 2021)alza i veli su tre nuovidella20 eil guanto di sfida al segmento medio.20Il produttore ha sempre cercato di offrire prodotti che uscissero dalla normalità, per attrarre quella fascia di consumatori che chiedono di differenziarsi. Proprio per questo la presentazione di questagamma aggiorna quando visto rispetto all’anno scorso, ma spingendo forte sui prezzi, davvero aggressivi. I nuovi20 si presentano con una display OLED molto ampio, un lettore di ...

Motorola lancia la nuova famiglia di smartphone Mororola Edge 20, con tre modelli caratterizzati da display OLED, connettività 5G e multicamera da 108MP. Saranno disponibili in Italia nelle prossime s ...