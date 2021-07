MotoGP, gara GP Stiria 2021: l’orario di partenza e la diretta tv di domenica 8 agosto (Di venerdì 30 luglio 2021) Il programma di domenica 8 agosto al Gran Premio di Stiria, valevole per la decima tappa del Mondiale 2021 di MotoGP. E’ la giornata decisiva sul Red Bull Ring. In mattinata, alle ore 10:40, prenderà il via il warm-up. Alle ore 14 semaforo verde per la gara. Tutto il Gran Premio di Stiria sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni al Red Bull Ring con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Il programma dial Gran Premio di, valevole per la decima tappa del Mondialedi. E’ la giornata decisiva sul Red Bull Ring. In mattinata, alle ore 10:40, prenderà il via il warm-up. Alle ore 14 semaforo verde per la. Tutto il Gran Premio disarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni al Red Bull Ring con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma ...

