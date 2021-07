Morte di Viviana Parisi e Gioele, chiesta l’archiviazione del caso (Di venerdì 30 luglio 2021) Per la Morte di Viviana Parisi e Gioele la procura di Patti 8Messina) ha chiesto l’archiviazione del caso come episodio di omicidio-suicidio La Procura di Patti, in provincia di Messina, che si occupa dell’inchiesta sulla Morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele ha chiesto l’archiviazione del caso a un anno dai fatti. Secondo le perizie, mai smentite, si è trattato di un omicidio- suicidio. All’origine del tragico gesto ci sarebbe stata la paura della donna che il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Per ladila procura di Patti 8Messina) ha chiestodelcome episodio di omicidio-suicidio La Procura di Patti, in provincia di Messina, che si occupa dell’insulladie del figlioha chiestodela un anno dai fatti. Secondo le perizie, mai smentite, si è trattato di un omicidio- suicidio. All’origine del tragico gesto ci sarebbe stata la paura della donna che il ...

Advertising

infoitinterno : Chiesta l'archiviazione per la morte di Viviana e Gioele. «Lei si è suicidata dal traliccio, per il bimbo due scena… - Simo07827689 : RT @SuperErmy: Non avrebbero dovuto consentire che madre e figlio rimanessero soli. Con i disturbi di cui soffriva non avrebbe dovuto neppu… - infoitinterno : Chiesta archiviazione per la morte di Viviana Parisi: “Si è suicidata” - ninda1952 : RT @RaiNews: Nessun estraneo avrebbe avuto un ruolo nella morte tragica della donna che si è gettata da un traliccio - SuperErmy : Non avrebbero dovuto consentire che madre e figlio rimanessero soli. Con i disturbi di cui soffriva non avrebbe dov… -