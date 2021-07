Monte Paschi: Unicredit e Mef trattano per acquisizione attività commerciali banca (Di venerdì 30 luglio 2021) L'operazione allo studio, si spiega da Unicredit, sarà «subordinata al positivo esito della verifica della sussistenza dei presupposti essenziali dell'operazione, L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 luglio 2021) L'operazione allo studio, si spiega da, sarà «subordinata al positivo esito della verifica della sussistenza dei presupposti essenziali dell'operazione, L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

borghi_claudio : Ah beh... Padoan si è astenuto in cda... non hanno limiti, non hanno ritegno non hanno vergogna. Povera Siena. Pove… - repubblica : Monte dei Paschi, Unicredit rompe gli indugi: tratta con il Tesoro ma vuole una dote da 6 miliardi - MaurilioVitto : RT @lauranaka: +++UniCredit grande protagonista di oggi tra Mps e bilancio: Orcel si è mosso, ok trattative in esclusiva con Tesoro per pot… - Miti_Vigliero : RT @lauranaka: +++UniCredit grande protagonista di oggi tra Mps e bilancio: Orcel si è mosso, ok trattative in esclusiva con Tesoro per pot… - lauranaka : +++UniCredit grande protagonista di oggi tra Mps e bilancio: Orcel si è mosso, ok trattative in esclusiva con Tesor… -