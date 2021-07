Montagna, in pantaloncini e senza scarponi a 4.000 metri. Ennesimo allarme imprudenti (Di venerdì 30 luglio 2021) Scarpe da ginnastica, pantaloncini corti, cappellino da pescatore e procedeva da solo sul ghiacciaio per la via normale del Breithorn , cima sopra i 4.000 metri tra Italia e Svizzera nel massiccio ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Scarpe da ginnastica,corti, cappellino da pescatore e procedeva da solo sul ghiacciaio per la via normale del Breithorn , cima sopra i 4.000tra Italia e Svizzera nel massiccio ...

eurozoner : Gente che fa la normale del Breithorn come se andasse in spiaggia ne abbiamo? - Raffi___ : Al TG1 il servizio sul G20 della Cultura viene dopo il servizio con consigli sul come vestirti in montagna, in cui… - billabi : Climate change rappresentato da me che al paesello in montagna a 1000 metri ieri notte sono uscita in sandali e pan… - annainseries : @Ieeyvm Dipende in che zona del Trentino vai! Se rimani in valle, di giorno fa caldo e la sera scende subito! Se va… - Beadangi : @FIR3AWAY bene anche se sono in montagna e odio la montagna :)) e i miei genitori mi vogliono obbligare a mettere i pantaloncini :)) -