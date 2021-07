“Molto meglio!”. Serkan ruba il posto a Can Yaman. Tutte d’accordo, ora è lui il più bello della tv (Di venerdì 30 luglio 2021) Sembra sul viale del tramonto la storia tra Can Yaman e Diletta Leotta. Secondo gli ultimi rumor, infatti, la coppia si sarebbe detta addio. Non si frequentano da settimane e le loro strade sembrano essersi divise. Alessandro Rosica, che cura la pagina di gossip Investigatore Social, ha svelato come sarebbe naufragata la storia d’amore tra i due. “Da dodici giorni sono separatissimi. Circo smontato, tutto finito”, ha svelato Rosica in una diretta Instagram. In effetti nelle ultime due settimane Can Yaman è stato paparazzato sempre da solo in Puglia. Mentre Diletta Leotta si è fatta pizzicare insieme alle amiche in Sardegna e del fidanzato turco neppure ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Sembra sul viale del tramonto la storia tra Cane Diletta Leotta. Secondo gli ultimi rumor, infatti, la coppia si sarebbe detta addio. Non si frequentano da settimane e le loro strade sembrano essersi divise. Alessandro Rosica, che cura la pagina di gossip Investigatore Social, ha svelato come sarebbe naufragata la storia d’amore tra i due. “Da dodici giorni sono separatissimi. Circo smontato, tutto finito”, ha svelato Rosica in una diretta Instagram. In effetti nelle ultime due settimane Canè stato paparazzato sempre da solo in Puglia. Mentre Diletta Leotta si è fatta pizzicare insieme alle amiche in Sardegna e del fidanzato turco neppure ...

