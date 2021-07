Lopinionista : Molfetta, tentato furto in centro commerciale: inseguito e arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Molfetta tentato

Maes, assistente alla Facoltà Universitaria di Saint lgnace di Anversa, Belgio, che hauna ... parziale it., In fuoco e spirito, La meridiana,1991). Trianni AT, Salmeri BT Vinôbâ où le ...K., originaria di(Bari), sul cui capo pendeva una condanna in via definitiva ad un anno e ... In particolare, lo scorso 23 giugno , dopo un ennesimofurto è stato possibile risalire, ...BARI - Il tutto si è verificato all’interno di un centro commerciale di Molfetta. Il gestore dell’esercizio commerciale si accorge, grazie all’impianto di sorveglianza, che la persona sta scartando al ...