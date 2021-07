Mister Italia, cinque salernitani in gara (Di venerdì 30 luglio 2021) Ci sono anche cinque ragazzi salernitani tra i novanta bellissimi pre-finalisti nazionali del concorso di Mister Italia 2021. Si tratta di Antonio Avella 18 anni di Salerno, Valentino Calandriello 26 anni di Padula, Gennaro Mondelli 29 anni di Ogliastro Cilento, Alessandro Vitiello 17 anni di Scafati e Gianfranco Tamburo 31 anni di Battipaglia. I cinque ragazzi saranno in passerella lunedì prossimo 2 agosto a Giulianova (TE) dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercheranno di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara. Per ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 30 luglio 2021) Ci sono ancheragazzitra i novanta bellissimi pre-finalisti nazionali del concorso di2021. Si tratta di Antonio Avella 18 anni di Salerno, Valentino Calandriello 26 anni di Padula, Gennaro Mondelli 29 anni di Ogliastro Cilento, Alessandro Vitiello 17 anni di Scafati e Gianfranco Tamburo 31 anni di Battipaglia. Iragazzi saranno in passerella lunedì prossimo 2 agosto a Giulianova (TE) dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercheranno di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara. Per ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Bellezza e fascino, due ragazzi palermitani in gara per il titolo di Mister Italia 2021 (FOTO) -… - palermomaniait : Due ragazzi di Palermo in lizza per Mister Italia 2021 - - anteprima24 : ** Tre #Casertani alle prefinali nazionali di Mister Italia 2021 ** - larampait : Tre casertani alle prefinali di #MisterItalia - 24live_it : Due ragazzi messinesi alle prefinali di Mister Italia 2021 - -