Missioni | investimenti e politica industriale Cosa smuove la Difesa italiana

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 luglio 2021) C’è un tassello dellaesteraspesso sottovalutato dai grandi riflettori. È ladi, intesa nella sua accezione più ampia, capace di consolidare il ruolo internazionale dell’Italia nei tavoli che contano, di tutelare gli interessi nazionali in aree molto complesse e di garantire importanti ritorni per l’economia del Paese, tra occupazione qualificata ed eccellenze tecnologiche. Lo dimostrano le notizie della settimana che hanno coinvolto il mondo della. La prima ad arrivare, lunedì, è stata l’ufficializzazione del comando per il rafforzato impegno della Nato in Iraq. ...