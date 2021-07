Milly Carlucci contro Raimondo Todaro, la replica: 'Ho il Covid, quindi non potevo incontrarla' (Di venerdì 30 luglio 2021) La replica di Raimondo Todaro a Milly Carlucci Il ballerino a sua volta ha replicato via social, affermando che non avrebbe potuto incontrare la conduttrice poiché positivo al Covid : 'Leggo con ... Leggi su notizie (Di venerdì 30 luglio 2021) LadiIl ballerino a sua volta hato via social, affermando che non avrebbe potuto incontrare la conduttrice poiché positivo al: 'Leggo con ...

Advertising

milly_carlucci : A proposito di Raimondo. #ballandoconlestelle - Raiofficialnews : Milly Carlucci presenta il concerto “Dal Circo Massimo, @AndreaBocelli!”, in occasione dell’apertura dei lavori del… - Novella_2000 : Raimondo Todaro risponde al post di Milly Carlucci e spiega perché non l’ha incontrata di persona - giornali_it : 'Guardami in faccia', 'Ho il Covid'. Milly Carlucci-Todaro, rovinosa rissa dopo il passo indietro: volano stracci… - GossipItalia3 : Milly Carlucci al veleno su Raimondo Todaro che lascia Ballando con le Stelle: “Sarebbe stato carino vedersi”… -