Milan, Maignan: "Questo club ha grande storia. Sono qui per crescere e vincere" (Di venerdì 30 luglio 2021) Milano, 30 luglio 2021 " Giornata di presentazioni ufficiali in casa Milan per il nuovo portiere rossonero Mike Maignan che per la prima volta dal suo approdo a Milanello ha parlato alla stampa: "In ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021)o, 30 luglio 2021 " Giornata di presentazioni ufficiali in casaper il nuovo portiere rossonero Mikeche per la prima volta dal suo approdo aello ha parlato alla stampa: "In ...

Advertising

acmilan : ??? 'I'm here to write my own chapter in the Club's history' Introducing you to @mmseize ????? ??? 'Sono qui per scriv… - AntoVitiello : #Maignan in conferenza: “#Donnarumma grande portiere, ma ora inizia la mia storia al #Milan. Il mio punto di forza… - DiMarzio : #Milan, #Maignan si presenta: 'Mi ha cercato anche la Roma, ma quando mi hanno contattato Massara e Maldini è stato… - themastermain : RT @AntoVitiello: #Maignan in conferenza: “#Donnarumma grande portiere, ma ora inizia la mia storia al #Milan. Il mio punto di forza è l’as… - Dr310000 : RT @acmilan: ??? 'I'm here to write my own chapter in the Club's history' Introducing you to @mmseize ????? ??? 'Sono qui per scrivere il mio… -