Milan | Isco è il colpo di calciomercato per Pioli? Le ultime dai rossoneri

Advertising

RadioFebbrea90 : News #Milan - Nuovo asse col #Real, in arrivo #Isco e... - mattia81742594 : @DiegoAlberti17 @MilanNewsit Il Milan non può pagare 7 a ibra - 5/5,5 a kessie e 7/8 a isco..ci sono dei parametri… - MilanClubCaorle : RT @MilanNewsit: Pasqualin non ha dubbi: 'Milan, vai su Isco. Costa 20 mln, qualche anno fa ne valeva 100...' - fant_chia_amor : RT @samuele_indirli: ??Ormai è risaputo che #Isco è il sogno del #ACMilan. ??L’ostacolo principale è lo stipendio, ormai è storia vecchia...… - infoitsport : Pasqualin: ‘Milan, prendi Isco’ -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Isco

Commenta per primo, trequartista del Real Madrid , è sul mercato. L'ex Malaga, accostato al, non rientra nei piani di Carlo Ancelotti : le Merengues sono pronte a cederlo per 20 milioni di euro circa. Tutta ...Commenta per primo Il Real Madrid ha messo ufficialmente in vendita. Il trequartista che piace a Juve eha una valutazione da 20 - 25 milioni con le Merengues che vorrebbero cederlo a titolo definitivo.Il Milan in pressing su Isco del Real Madrid per la prossima stagione sportiva: ecco cosa sta succedendo attorno alla ...Lo spagnolo non sarebbe più nei piani tecnici del Real Madrid. Rossoneri alla finestra, pronti a sfruttare l'occasione.