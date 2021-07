Migranti | Colombia | 15 000 a Necoclí sognano ingresso in Usa

Advertising

Una nuova crisi migratoria si sta materializzando indove da varie settimane è cresciuto l'afflusso di persone che, nella piccola località di ... secondo cui il numero deiin attesa di ...Migliaia di, secondo le stime oltre 10mila, in gran parte haitiani (ma ci sono anche persone di origine africana e asiatica, sono bloccati in, nel municipio settentrionale di Necoclí, (noto per ...Una nuova crisi migratoria si sta materializzando in Colombia dove da varie settimane è cresciuto l'afflusso di persone che, nella piccola località di Necoclí (nordovest), attendono di trasferirsi via ...Migliaia di migranti, secondo le stime oltre 10mila, in gran parte haitiani (ma ci sono anche persone di origine africana e asiatica, sono bloccati in Colombia, nel municipio settentrionale di Necoclí ...