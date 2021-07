Michael Andrew, il nuotatore Usa no vax che alle Olimpiadi di Tokyo gira senza mascherina (Di venerdì 30 luglio 2021) Michael Andrew lo ha rivelato apertamente già a inizio luglio: uno dei più forti nuotatori della spedizione americana alle Olimpiadi di Tokyo – che punta a vincere 3 medaglie – non si è vaccinato e non ha intenzione di farlo in futuro. Un no vax, in buona compagnia tra gli atleti Usa, visto che 100 su 613 sono arrivati in Giappone senza essere immunizzati. La giornalista Christine Brennan, commentatrice per Usa Today, Cnn e ABC News, ha però segnalato che Andrew non solo non è vaccinato, ma si presenta alle interviste senza indossare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021)lo ha rivelato apertamente già a inizio luglio: uno dei più forti nuotatori della spedizione americanadi– che punta a vincere 3 medaglie – non si è vaccinato e non ha intenzione di farlo in futuro. Un no vax, in buona compagnia tra gli atleti Usa, visto che 100 su 613 sono arrivati in Giapponeessere immunizzati. La giornalista Christine Brennan, commentatrice per Usa Today, Cnn e ABC News, ha però segnalato chenon solo non è vaccinato, ma si presentaintervisteindossare la ...

Advertising

HuffPostItalia : Un no-vax si aggira per Tokyo: è il nuotatore Michael Andrew: 'Gira senza mascherina' - Italia_Notizie : Michael Andrew, il nuotatore Usa no vax che alle Olimpiadi di Tokyo gira senza mascherina - fattoquotidiano : Michael Andrew, il nuotatore Usa no vax che alle Olimpiadi di Tokyo gira senza mascherina - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #ComitatoOlimpicoInternazionale Olimpiadi Tokyo: Il nuotatore no-vax Andrew senza ma… - wushurabbit : RT @pensavopeggioh: Cosa farà il Fuffinton quando scoprirà che Michael Andrew gira a Tokio anche senza mutande? -