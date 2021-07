Meteo, è allerta caldo: ecco le città da bollino rosso. Le previsioni del tempo (Di venerdì 30 luglio 2021) previsioni Meteo totalmente rispettate: sarà un weekend all'insegna del gran caldo in molte città italiane: sono sei quelle contrassegnate per la giornata di oggi dal bollino rosso secondo il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021)totalmente rispettate: sarà un weekend all'insegna del granin molteitaliane: sono sei quelle contrassegnate per la giornata di oggi dalsecondo il ...

Advertising

MeteoMignanego : ?? VERDE - NESSUNA ALLERTA ???? mare loc.agitato #rischio #meteo #liguria Vigilanza per Ven: caldo su C; Sab: temp… - claraspada : @srmcarla @missionarie_mc ...allerta meteo per elevata temperatura e pericolo incendi... ??????????? - LiveSicilia : Allerta meteo rossa: rischio incendi e grande caldo per il weekend - MauroOldani : L'allerta meteo di Unipol mi segnala Grandine in arrivo, erano 24 ore che non si faceva sentire e iniziavo a preocc… - infoitinterno : Meteo. Allerta rischio incendi e alte temperature oggi e domani -