Meteo 30 Luglio: caldo afoso e umido al Sud e forti temporali al Nord (Di venerdì 30 luglio 2021) Meteo 30 Luglio, il caldo sembra non mollare la presa al Centro-Sud, ci sono anche correnti instabili che serpeggiano sempre al centro-sud Italia, questo darà come conseguenza dei temporali favorevoli. Meteo 30 Luglio, le temperature calde e afose persisteranno sino ad Agosto (Getty Images)In Italia ci sono due masse d’aria differenti, da questo dipenderanno fenomeni temporaleschi improvvisi, i quali potrebbero giovare sulla sopportazione del caldo afoso sofferto nei giorni scorsi. Nell’ultima parte di Luglio ci saranno ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 luglio 2021)30, ilsembra non mollare la presa al Centro-Sud, ci sono anche correnti instabili che serpeggiano sempre al centro-sud Italia, questo darà come conseguenza deifavorevoli.30, le temperature calde e afose persisteranno sino ad Agosto (Getty Images)In Italia ci sono due masse d’aria differenti, da questo dipenderanno fenomeni temporaleschi improvvisi, i quali potrebbero giovare sulla sopportazione delsofferto nei giorni scorsi. Nell’ultima parte dici saranno ...

